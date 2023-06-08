呂紹嘉攜手鋼琴家賀夫與NSO 演繹拉赫瑪尼諾夫經典

NSO榮譽指揮呂紹嘉9日將攜手鋼琴名家史蒂芬·賀夫，於國家音樂廳舉辦「呂紹嘉與史蒂芬‧賀夫」音樂會。演出曲目包括拉赫瑪尼諾夫的G小調第四號鋼琴協奏曲、「無言歌」，以及蕭斯塔科維契的C小調第八號交響曲。此外也將策劃一系列的力晶美學藝堂活動，包括史蒂芬‧賀夫鋼琴大師班、彩排觀摩暨交流，以及演前導聆等三場活動，期待藉由音樂教育活動的推廣，讓樂迷更近距離感受名家的音樂風采。

音樂會開場即是拉赫瑪尼諾夫扣人心弦的《無言歌》，接著是拉赫瑪尼諾夫耗時十餘年力求完美的經典作品─第四號鋼琴協奏曲。下半場則將帶來蕭斯塔科維契的第八號交響曲。這首二戰期間完成的史詩鉅作，從悲劇性又充滿戲劇張力的音樂，走過低迷暗谷，逐漸露出曙光，直至昇華。

呂紹嘉表示，蕭斯塔科維契的第八號交響曲是龐大的史詩級作品。納粹德國進攻蘇聯，一開始勢如破竹，1943年開始情勢轉變，俄軍全軍覆沒，作曲家在俄國要展開反擊的時機點寫出了這首第八號交響曲。但蕭斯塔科維契是一位很會在作品中隱藏密碼的作曲家，他曾說第八號交響曲是他個人的安魂曲，想表達的是一般人民、尤其知識分子所受到的不公平箝制，曲風沈痛、龐大，是一種面臨大災難的感覺 ，讓人聽完心靈受到洗滌。「在世界巨變的時代，許多問題值得深思，音樂超越時空，讓人去面對世界的本質，這首曲子就是如此特別。」

多次來台演出，讓樂迷朋友留下深刻印象的鋼琴家賀夫，這次將演奏拉赫瑪尼諾夫的第四號鋼琴協奏曲。賀夫表示，這首作品誕生於拉赫瑪尼諾夫的生命晚期，當時的他不確定自己在世界的定位，也擔心自己過氣；「他熱愛過去美好的一切，卻也深知他必須迎合當代潮流與喜好，這些靈魂中的騷動不安，都在這首樂曲中呈現。」