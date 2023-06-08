鋒面近 北東部、中南部防強降雨

輕颱「谷超」前晚生成，中央氣象局預估，未來會轉向日本南方海面前進，對台沒有直接影響，不過有氣象專家指出，本周六（十日）迎來今年首波「梅雨滯留鋒面」，恐帶來致災性雨勢，但氣象局表示，目前觀測是受低壓帶影響程度最高，各地要留意會有短延時強降雨或大雨發生，尤其中南部、東南部雨勢明顯。

中央氣象局預報員趙竑表示，今天天氣和昨天類似，各地多雲到晴，僅東部、東南部地區會有零星短暫陣雨，不過明天隨著鋒面漸近，水氣漸增，北部、東半部地區、中南部山區可能會有短延時強降雨，且有局部大雨發生情況，其他地區以零星短暫陣雨為主，各地午後仍要留意局部短暫雷陣雨。

他表示，周六降雨更全面，各地全天不定時有陣雨或雷雨，午後仍有短延時強降雨；周日至下周三，受低壓帶影響，各地仍有降雨情形，尤其中南部、東南部地區雨勢相對明顯。

中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣說，目前預報六月中會有一波明顯降雨系統通過台灣，實際影響狀況待觀察。