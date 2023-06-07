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第47屆金鼎獎即日起受理報名 首度增設翻譯獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第47屆金鼎獎即日起受理報名。圖／文化部提供
第47屆金鼎獎即日起受理報名。圖／文化部提供

第47屆金鼎獎，即日起至7月3日止受理報名，111年1月1日至12月31日期間出版發行之圖書、雜誌，以及電子書、有聲書等數位出版品皆可報名，本屆金鼎獎總獎金達新台幣690萬元，歡迎各界踴躍參加。

文化部表示，為獎勵優秀圖書譯者及從業人員，今年度新增「圖書翻譯獎」獎額2名，「圖書編輯獎」及「圖書插畫獎」獎額亦增加為各2名。另外，為因應數位出版蓬勃發展、鼓勵多元類型出版品，數位出版類「數位內容獎」、「數位創新獎」獎額各增加為2名，共計22個獎項。

文化部表示，金鼎獎為國家級出版獎項，為出版界的最高榮譽，包含「雜誌類」、「圖書類」、「政府出版品類」、「數位出版類」4大類，每年亦評選出1位推動台灣出版產業具體成就或貢獻者為「特別貢獻獎」得主。除獎項外，另將由評審推薦優良出版品，以鼓勵更多優質出版品。

第47屆金鼎獎除特別貢獻獎採書面報名外，其他一律採網路報名，有意參賽者請於文化部獎補助資訊網完成網路報名、並上傳相關證明文件後，於112年7月3日前，依報名類別將實體出版品以掛號郵寄至「新北市新莊區中平路439號南棟14樓－文化部人文及出版司」。

●第47屆金鼎獎獎勵辦法及報名須知，請參閱文化部獎補助資訊網：https://grants.moc.gov.tw

金鼎獎 文化部

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