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第4波新冠疫情 估端午達高峰

聯合報／ 記者邱宜君許政榆／台北報導
新冠疫情持續升溫，疾管署公布近七日每天平均新增244例新冠中重症病例，創下第四波本土疫情最高峰。記者杜建重／攝影
新冠疫情持續升溫，疾管署公布近七日每天平均新增244例新冠中重症病例，創下第四波本土疫情最高峰。記者杜建重／攝影

疾管署公布近七日每天平均新增二四四例新冠中重症病例，創下第四波本土疫情最高峰。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙指出，目前中重症及死亡個案數明顯上升，預估高峰將落在端午前後，七月中旬後才會往下降；全台染疫人數破千萬，精神科醫師則提醒，「腦霧」後遺症人數恐逾三○○萬人，衝擊工作和家庭生活。

社區現正流行的ＸＢＢ變異株，盛行率高達六成六，但對於國人免疫系統來說，該病毒是「陌生人」，陳秀熙表示，大部分民眾所擁有血清抗體來自其他BA.4/5及BA.2.75等Omicron變異株，這也說明重複確診個案變多的原因。

陳秀熙表示，未來一個月應積極保護重症死亡高危險群，其中六十五歲以上長者為重點，因疫苗保護力下降，免疫保護力最低。

台灣感染新冠肺炎病人超過千萬，根據網路社群統計，精神科醫師楊聰財指出，約三分之一新冠患者在康復後感到「腦霧」，注意力不集中、思考能力下降及容易疲勞等。

楊聰財表示，如自覺容易疲倦、無法專注，症狀持續數周，應就醫接受檢查，早期發現，早期治療。

陳秀熙 醫師 腦霧 新冠肺炎 疫情

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