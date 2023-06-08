周休3日 勞資共識現階段不可行

周休三日無望了。勞動部昨邀勞資團體、中央及地方政府、專家學者針對周休三日議題開會研商。勞動部官員轉述，勞資團體會中皆提及，百工百業喊缺工，縮減工時可能加劇人力短缺，現階段強制性實施周休三日有難度；全產總政策部主任李佳育則認為，全國一致推動有難度，建議政府可透過增加國定假日，實質降低總工時。

周休三日話題持續延燒，逾五千七百人在公共政策網路參與平台連署「讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」日前成案，政府部門依規定須在六月廿六日前回應，為此，勞動部昨召開跨部會會議研商。

勞動部條平司長黃維琛表示，昨除邀請十大全國性勞工團體、七大工商團體、學者專家、地方勞工行政主管機關外，以及人事行政總處、交通部、教育部、國發會、國科會、金管會等中央目的事業主管機關。

他轉述，多個勞團代表在會議中表達，增加休假是很好的想法與方向，但現階段有困難度，因勞工的工資收入跟工時連動，若周休三日，最直接的就是影響實際收入。其次，勞動條件調適能力較差的中小企業恐怕無法負擔成本壓力，也會連帶影響勞工工作機會。

黃維琛說，勞資雙方也都提及，各行業頻喊缺工，周休三日恐加劇缺工。部分產業、部分職務可周休三日，但要強制各行各業周休三日，現在是不可行。

與會的李佳育表示，各產業特性、工作內容屬性差異大，除了全國一致推動有難度，社會氛圍也還未走到這一步，可透過鼓勵企業主動實驗，運作看看才知道可行性，政府也可以透過增加國定假日，實質降低總工時。

與會的中央部會代表也幾乎一面倒認為將導致人力不足。金管會提到，周休三日會讓證交稅一年少掉三百億元，教育部則認為時數不變，上課天數若減少，勢必造成一天的上課節數增加或寒暑假天數縮水。

與會專家學者則指出，英國的周休三日實驗是由民間組織發動，企業自願性參與，參加實驗的企業實施周休三日的可能性本來就比較高，實驗結果有偏誤、落差。

黃維琛強調，昨只是搜集各界意見，待勞動部、人事總處彙整後，才會在公共政策網路參與平台正式回覆。