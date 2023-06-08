健康你我他／謹慎不緊張 口罩不離身

面對這場世紀大瘟疫，人人自危。隨疫情擴散，漸漸摸索出自己的一套生存哲學：小心但不憂心，謹慎卻不緊張。

首先到附近診所，拿些治發燒、感冒和喉嚨痛的藥；網上搜尋合適的視訊門診資訊，以備染疫加重時需要；在家裡，準備「防疫用品專區」，舉凡快篩試劑、溫度計、口罩、口罩架、防護面罩、酒精噴瓶、感冒用品，一應俱全。

網路上真偽消息，多得讓人眼花撩亂，保持冷靜，只選取對自己有用的。比如有人用釘書機在兩邊釘口罩，創造出一個更立體的空間，方便呼吸，沿用至今；一位經驗豐富的耳鼻喉科醫師，在YT上示範無痛快篩方法，先斜斜地插入鼻孔，再平推到鼻腔深部，果然真的不痛，還能準確地採到檢體，非常感謝他們的無私分享。

平時生活，盡量如常。運動絕不打折扣，隨時補充白開水，多吃蔬果、蛋白質；早上喉嚨如有乾癢，馬上滴點蜂膠，消炎又增強免疫力；依照時程，疫苗打好打滿；口罩戴緊緊，酒精隨時噴，避開人多場合。

現在口罩禁令解除，但無論在健身房或教室，仍然口罩不離身，儘管戴著口罩會滿嘴汗，且呼吸不順暢，這不也是愛人愛己的體現嗎？

一介平民如我，從來沒有機會被封爵加冕。這個「天選之人」的桂冠，我可不想因為兩條線而輕易摘掉啊。