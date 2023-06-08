質子+藥物治療 救10個月大罕癌病童

北醫質子中心近期成功完成一例罕見兒童腫瘤「非典型畸胎橫紋肌樣瘤（ATRT）」治療，打破傳統放射治療年齡限制。北醫大台北癌症中心兒童腦瘤團隊召集人黃棣棟指出，罹病女嬰去年確診時僅9個月大，腫瘤幾乎占滿病童後顱窩的中央部分，經兩次手術切除，並在10個月大時接受腫瘤部位質子及藥物治療，目前恢復良好。

ATRT是非常罕見的惡性腦瘤，好發於三歲以下幼童，台灣平均兩年只約有兩例。北醫大附設醫院放射腫瘤科主任李欣倫則指出，過去未滿三歲病童極少接受治療，質子治療特性是有效、精準的打擊腫瘤部位，可以閃避眼睛、無病灶的腦部等健康部位，並以高劑量消滅腫瘤。

黃棣棟強調，ATRT患者過去接受全腦脊髓放射治療時，很容易照射到脊椎骨，影響幼童的生長及造血系統，患者的存活率逾4成，但不做放射治療的腫瘤控制更差。透過質子治療有機會排除這些風險，對周邊組織的保護效果好很多。