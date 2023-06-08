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太宅曬不到太陽 4原則補維生素D

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
如何補充維生素D 製表．攝影╱李青縈
如何補充維生素D 製表．攝影╱李青縈

26歲林小姐從事文創產業，作息日夜顛倒，怕曬太陽，出門必擦防曬乳、計程車代步，用餐都仰賴外送平台，長期下來導致體內維生素D濃度偏低，身體慢性發炎嚴重，出現過敏性鼻炎、帶狀疱疹等自體免疫疾病。

維生素D是人體重要營養素，如果長期不足或缺乏，可能影響骨骼肌肉、自體免疫、心血管、皮膚等系統，增加罹患各類疾病風險，如氣喘、癌症、冠狀動脈疾病、憂鬱症、骨質疏鬆、異位性皮膚炎、代謝症候群等疾病。

聯安診所分析12萬筆資料，87%民眾維生素D都不夠，等於每10人中有9人的維生素D異常。聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，多數民眾都在室內工作，難曬到太陽，從飲食獲得有限，因此想要避免維生素D異常，可視情況補充保健食品

血液中維生素D含量建議超過30ng/ml才充足，林小姐體內維生素D濃度僅1.9ng/m屬於缺乏。鄭乃源指出，身體每日都會消耗維生素D，日常飲食只能補充身體所需的5至10%，若沒有充足陽光或保健食品補充，難以維持建議濃度。

保健食品 憂鬱症

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