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感冒藥應取消健保給付？ 反對派：傷醫病關係

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
健保署日前決議取消十五項指示用藥健保給付，醫改會建議，下階段應鎖定常用的腸胃藥、止痛藥。記者曾學仁／攝影
健保署日前決議取消十五項指示用藥健保給付，醫改會建議，下階段應鎖定常用的腸胃藥、止痛藥。記者曾學仁／攝影

衛福部健保署取消十五項指示藥品，醫療改革基金會執行長林雅惠表示，下一階段應該討論腸胃用藥、感冒藥等用量高，以及已有取代藥品的指示藥品，取消給付，節省健保支出，以加速新藥納入健保給付的速度。

林雅惠說，每年健保支付指示藥品藥費不到廿億元，就去年健保總額八千多億來說，占比極低，但如計算醫事、藥事等隱形成本，則支出超出想像；以咳嗽感冒藥為例，去年健保支出三點四億元，但推估隱形成本達二百多億元。

2022年健保給付指示藥品 使用人數前5大項目 製表／元氣中心
2022年健保給付指示藥品 使用人數前5大項目 製表／元氣中心

藥師公會全聯會常務監事李懿軒表示，在少子化及高齡化等衝擊之下，健保財務愈來愈險峻，應該重新檢討那些低度療效或可在藥局、藥妝店購買的指示藥品，政府不應繼續給付；另回歸使用者付費、分級醫療，教育民眾對於輕微症狀的自我照護，逐漸改變用藥習慣。

長久以來，藥界希望健保停止給付指示藥品，讓民眾至藥局購買，以節省健保支出，但執行上有其困難度。基層醫療協會理事長林應然說，退燒、止咳、化痰等藥物都為指示藥品，若都需自費購買，民眾勢必抱怨連連。

高雄縣醫師公會理事長王宏育表示，在診所開立止痛藥、胃藥、便秘用藥、幼兒藥水等，均為指示藥品，「多得讓大家吃驚」，如果都需自費，不但破壞醫病關係，民眾也很難接受。

健保 感冒 藥局

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