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複方抗生素缺藥 今年用量暴增

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
食藥署公布最新缺藥情況，新增了54件藥品短缺通報，加上尚未結案的6件，共計60案。 本報系資料庫
食藥署公布最新缺藥情況，新增了54件藥品短缺通報，加上尚未結案的6件，共計60案。 本報系資料庫

食藥署公布最新缺藥情形，新增五十四件藥品短缺通報，連同之前尚未結案六件，合計六十案。複方抗生素「安蒙西林／克拉維酸」（Amoxicillin／Clavulanic acid）雖不在通報之列，但基層藥局缺藥已久，不過，食藥署副署長陳惠芳表示，整體醫療院所已無缺藥情形，但會協調中盤商保留貨品供應基層社區藥局。

陳惠芳表示，最新缺藥通報中，十三件經調查無短缺、卅六件（卅三項藥品）建議使用替代品項、四件已恢復供應，尚有六件處理中，一件無替代藥品啟動公開徵求案件，為「新睦樂凍晶注射劑」（Basiliximab注射劑型）。

「新睦樂凍晶注射劑」用於腎臟移植、預防急性器官排斥現象發生，陳惠芳說，國內有一張藥品許可證，藥商五月底通報為生產品質出問題導致短缺，庫存可供應至今年七月底，預計第三季恢復供應。

基層藥師抱怨「安蒙西林／克拉維酸」複方抗生素缺藥已久，陳惠芳指出，今年該藥物需求量為去年同期的二點四六倍，廠商雖已提升一點五倍的產量，仍無法支應國人暴增的用量，原因為新冠疫情趨緩，口罩令解除後，呼吸道疾病升溫所致。

食藥署 抗生素 藥局

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