維他命B群、消化酵素…15項指示藥 取消健保給付

健保是否繼續給付止痛藥、咳嗽感冒藥等八百多項指示藥品，醫藥界長期爭論，衛福部健保署於本周二下午召開會議，歷經三個多小時，達成兩大共識，一為不再給付維他命Ｂ群、消化酵素等十五項指示藥品，再者，請各專科醫學會於兩周內盤點每年用量小於五千顆的指示藥品，一個月後開會討論是否繼續給付。

十五項不再給付的指示藥品中，以維他命Ｂ群、消化酵素最為常見，基層醫療協會理事長林應然表示，維他命Ｂ群常用於神經痛患者，如帶狀皰疹引發神經痛，藉此緩解神經疼痛；此外，缺乏B1、B6、B12等維生素，可能引起神經炎，醫師也常開立這類藥物。

不過，部分醫師開立維他命Ｂ群似有氾濫之嫌，「有病治病、無病強身」，與會專家認為，國人飲食充裕，又可補充維他命Ｂ群保健食品，不至於攝取不足，因而取消相關指示藥品給付。

至於蛋白酶、澱粉酶、脂肪酶等消化酵素，常用於消化不良患者，林應然表示，人體中的胃、胰臟、小腸都具有分泌消化酵素功能，應無須額外補充，此藥物類似保健食品「可有可無」，遭取消健保給付。

健保署統計，去年健保給付指示藥品八四一項，金額為十六點七四億元，常見藥品為止痛藥、咳嗽感冒藥、抗組織胺等藥物。

2022年健保給付指示藥品 使用人數前5大項目 製表／元氣中心

副署長蔡淑鈴說，健保成立至今廿八年，醫師繼續開立指示藥品，可見臨床上有其需求，這次針對三大類十五項指示藥品著手，「錢不是重點，臨床需要才是重點。」多為療效差、停產，或有同成分、同劑型、同劑量的處方藥可供選擇，不影響民眾用藥，後續繼續盤點。

對於國人關心的氧化鎂（軟便劑）、止痛藥、感冒藥，及孩童使用的感冒糖漿、咳嗽糖漿等指示用藥，目前繼續提供給付。此外，健保署請各醫學會盤點一年用量小於五千顆的指示藥品，以及藥膏少於一千條及眼藥水不到一千瓶者，將再開會討論是否取消健保給付。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人、藥師沈采穎表示，健保署終於願意開始審視指示藥品，建議六歲以下兒童指示用藥維持給付，其餘指示用藥應以每年至少百分之五的幅度減少。