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這些壞習慣你有嗎？神經學家避免3行為讓大腦更健康

聯合新聞網／ 綜合報導
艾蜜莉分享自己避免的3大行為，宣稱能讓大腦更健康。圖擷自每日郵報
艾蜜莉分享自己避免的3大行為，宣稱能讓大腦更健康。圖擷自每日郵報

美國亞利桑那州一名神經科學家近期分享自己的保健妙招，表示自己為了保持腦部健康，有3件事情絕對不會做，影片在網路上瘋傳，引發網友討論。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，艾蜜莉（Emily McDonald）是一名神經科學顧問同時也是一名心態教練，在TikTok上擁有超過15萬名粉絲。近期她分享自己平日保養大腦的秘訣，表示自己平常會盡量避免做3件事，第一件就是「睡醒就滑手機」。

艾蜜莉表示，每天早上剛睡醒時，大腦的腦波會從theta波變為alpha波，也就是說大腦這時候還在整理資訊。早上看的東西特別容易影響心態，而且睡醒就看手機會讓大腦跳過theta波轉為alpha波的階段，直接跳入清醒的beta狀態，反而讓人一整天都更緊張也更容易分心。

艾蜜莉說，早上起來她第一件事情會對自己說肯定的話，並且為當天設定目標，絕對不會一起來就用手機。

第二件她會盡量避免的行為就是對自己說出負面的評論。之前一份研究指出，自我批評會影響實現目標的能力，過度專注在自我批評的言論上也會導致壓力增加、焦慮感上升和自信下降。除了這兩件事之外，艾蜜莉說她也會避免吃過度加工的食品，因為這些食品對大腦也有負面影響。

這部影片上傳不到24小時已經有超過110萬次點閱，不少人都留言承認自己每天都在犯這3個錯誤，有網友則受到激勵，留言表示自己要從隔天開始執行改變。

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