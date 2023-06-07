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猴痘首例家戶感染 4歲男童遭同住成年家人傳染

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞。圖／本報資料照
疾管署發言人羅一鈞。圖／本報資料照

猴痘出現家庭群聚！疾管署發言人羅一鈞今表示，我國出現首例兒童猴痘本土個案，為新竹市四歲男童，因為同住家人確診有日常接觸，研判是家戶感染；男童在一日晚上出現症狀後，並沒有去幼兒園，目前評估幼兒園感染風險低。

疾管署今晚間公布首例兒童猴痘個案，羅一鈞指出，確診男童在六月一日晚間出現發燒、眼睛不適、手腳及軀幹出疹水泡等症狀，六月五日因症狀未緩解而就醫，醫師懷疑是猴痘而採檢，屬於輕症個案，目前住院治療，家長已申請公費猴痘口服抗病毒藥物。

猴痘抗病毒藥物TPOXX使用對象包含猴痘重症患者、嚴重免疫不全者、兒童族群、孕婦及哺乳婦女，以及其他經疾病管制署同意使用之特殊情形。羅一鈞表示，成人個案若無重症傾向使用症狀治療，兒童跟孕婦則傾向給抗病毒藥物。

羅一鈞指出，男童同住家人有曾經確診個案，其個案為卅多歲男性，五月一五日發病、五月廿四日確診；因為發病後跟男童有日常生活接觸，因此研判是家戶感染。該男童的同住家人（不含已確診者）共有四位，其中兩人已經在今日接種猴痘疫苗。

羅一鈞表示，男童在六月一日發病後，沒有前往就讀的幼兒園，而猴痘是在發病後較具有傳染力，因此評估幼兒園感染風險低，衛生局仍會去幼兒園了解狀況。若幼兒園評估有跟確診幼童有密切接觸的的師生，會採取廿一天自我健康監測，期間需注意有無水泡、紅疹、發燒等症狀，如有不適，應向衛生單位、醫師說明接觸史。

我國自去年六月廿三日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至昨日累計確診ㄧ四九例病例(一三七例本土及一二例境外移入)。

猴痘

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