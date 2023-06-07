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健保去年五大指示用藥 高達一千多萬人吃過「這藥」

後疫情全球危「飢」 台灣世界展望會飢餓三十起跑

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣世界展望會李紹齡會長(左)與第34屆飢餓三十代言人林柏宏共同呼籲大家響應飢餓三十，翻轉危「飢，救要現在！圖/台灣世界展望會提供
台灣世界展望會李紹齡會長(左)與第34屆飢餓三十代言人林柏宏共同呼籲大家響應飢餓三十，翻轉危「飢，救要現在！圖/台灣世界展望會提供

台灣世界展望會今舉辦第34屆飢餓三十啟動記者會，邀請民眾透過飢餓體驗、參與第一線救援人員線上講座、參加「半半市集」活動，在後疫情時代即時救援國內外陷入生存危機的兒童。今年將以「翻轉危飢·救要現在」為主題，預計在台灣幫助逾6萬人次弱勢兒少與家庭，並馳援至少28國、42項海外人道救援計畫。

台灣世界展望會會長李紹齡指出，疫情衝擊、氣候變遷、戰火衝突交相影響下，目前全球正陷入近代史上最大糧食危機、出現最熱8年的極端天氣型態及最多流離失所人口，這些議題離我們並不遙遠，如氣候變遷、戰火衝突所導致的全球性通膨，正深切影響每一個人的生活，台灣社會底層家庭生活更加辛苦，地球已經扁平化，任何地方的危機都會影響我們。

第34屆飢餓三十代言人林柏宏今也現身分享他在4月底實地走訪連3年旱災的東非索馬利蘭，直擊兒童因糧荒嚴重營養不良，許多家庭缺乏飲用水，甚至一天只吃一餐的情形。

台灣世界展望會東區辦事處總督導曾幸錞表示，疫情後許多從事臨時工的家庭收入銳減，在台灣偏鄉，許多單親、隔代教養家庭的主要照顧者是家中唯一經濟支柱，當他們生病、遭遇意外變故，光前往都會區就醫的費用就很驚人，而養病期間收入歸零，不但家中可能斷炊，孩子甚至得輟學協助家計。

她舉例，曾有展望會服務的單親家庭孩子，因家長車禍過世，必須休學扛起喪葬費、房租與醫療欠款，過程中若無外界支持，很難獨自撐過去，展望會及時提供急難救助金、特況家庭補助金，社工員也持續關心，協助連結資源緩解生活費、債務等難題，除了讓孩子能繼續學業，也陪孩子走過傷痛。

展望會指出，去年「飢餓三十」匯聚民眾愛心，協助包括台灣在內共57國、近1500萬人次度過危機。今年台灣世界展望會與富邦金控攜手協辦「第34屆飢餓三十人道救援行動」，以「翻轉危飢·救要現在」為主題號召各界響應，預計在台灣幫助逾6萬人次弱勢兒少與家庭，藉由特殊景況家庭補助、急難醫療補助、居家修繕、防減災等服務工作，順利走過人生低谷，更馳援至少28國、42項海外人道救援計畫，為飽受天災、糧荒、戰亂所苦的兒童與家庭伸出援手。

展望會表示，6月8日、7月5日晚間7點半將舉辦兩場免費線上講座，邀民眾與敘利亞第一線救援人員/難民青年、長年服務台灣偏鄉的社工督導對談，聆聽隱藏在國內外最脆弱角落、不為人知的故。7月份也預計巡迴舉辦「半半市集」，邀北中南民眾透過「齊飢體驗車」實地感受救援現場情境，並以一份價錢購買半份食物、將另一半食物化為捐款，幫助遠方飢餓兒童獲得溫飽。

飢餓三十 世界展望會

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