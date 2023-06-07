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夏日多汗少喝水、血液黏稠 小心心肌梗塞、腦中風

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
陳先生曾出現呼吸喘、胸悶等症狀其實都是心肌梗塞的前兆。示意圖。本報資料照片
陳先生曾出現呼吸喘、胸悶等症狀其實都是心肌梗塞的前兆。示意圖。本報資料照片

55歲陳先生是上班族，前陣子天氣熱，他感到呼吸喘、胸悶，但他不以為意；某日卻出現喘不過去、幾乎昏厥，經過緊急醫療處置後才恢復心跳呼吸，後續急診醫師判斷為急性心肌梗塞，並由心血管中心醫師施作緊急心導管治療並支架置放術。

陳先生昏厥後，同事有幫忙打119，但是救護車抵達時，陳先生已心肺功能停止，經過兩次AED「自動體外心臟去顫器」電擊才恢復心跳呼吸，並送往國泰醫院急診室。急診醫師透過心電圖判斷為急性心肌梗塞，並且請心血管中心醫師啟動心臟心導管小組，為陳先生實施緊急心導管治療並支架置放術，術後陳先生也康復回職場。

國泰綜合醫院心血管中心臟加護病房主任張釗監表示，陳先生先前出現呼吸喘、胸悶其實都是心肌梗塞的前兆，而他長期的菸癮，以及平日三高未注意，都是傷害心血管的關鍵因素。

張釗監表示，一般認為天冷會提升心血管疾病風險，但是夏日也不容掉以輕心，因為天熱汗水流失多、蒸發快，同時水與電解質（鉀、鈉等）補充不足，會讓血液變黏稠，可能出現冠狀動脈或腦血管堵塞，嚴重時導致心肌梗塞或腦中風。另，脫水也會加速心跳，可能引發心律不整或心臟衰竭。

張釗監提醒，心血管疾病不是只發生在老年人身上，不少青壯年男性自恃年輕，有小問題不愛就醫或不依循醫囑用藥，成為心血管疾病的另一大宗；特別是三高的民眾應作好健康管理，同也要注意水分、電解質補充，尿液顏色若為深黃色，就代表體內水分不足。

醫師 心肌梗塞 心血管疾病

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