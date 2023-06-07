菸友過海關遭扣加熱菸 想拿回得先花200萬申請審查？

新「菸害防制法」規定，加熱菸業者須事先經過「指定菸品健康風險評估審查」，才可上市販售，昨國健署公告審查費為200萬元。今有菸友抗議，4年前在機場被扣2條加熱菸，若想拿回，竟要花200萬元評估，更稱菸民交了一堆菸捐，應該要有菸權，新法應該盡快讓加熱菸合法販售。不過根據菸害防制法第7條規定，只有「業者」可以輸入、販售加熱菸，以及事前向主管機關申請審查，一般民眾本就無權申請。

有吸菸習慣的李姓美髮師說，過去有菸味會讓客人不舒服，自從在日本接觸加熱菸後，因為不像紙菸那麼臭，決定改用加熱菸。但2019年從日本帶回2條加熱菸，因當時不合法，所以在海關被查扣。

資深媒體人彭華幹說，國健署一直未核定加熱菸健康風險評估審查，海關查獲旅客攜帶加熱菸，就會被依法裁處，也無法領回被查扣之物。

國健署長吳昭軍表示，衛福部日前已公告指定菸品健康風險評估辦法，及加熱菸為指定菸品，並已訂定申請書、所需檢附之文件、資料、物件及審查收費標準，供送審業者參據。根據母法規定，業者輸入、製造加熱菸前，須提出相關申請，目前已有4家業者提出申請，也因為程序嚴謹，專家需就業者提送文件資料逐一審查，強調「國健署無預設立場」，尊重專家審查結果，也無預設時程，如有審查結果會對外公告。

吳昭軍表示，由於目前尚未有任何加熱菸通過審查，旅客亦不可從國外攜帶違法產品入境，因此各海關對進口郵包、快遞貨物及旅客託運行李已嚴格執行檢查，並對入境旅客隨身行李加強攔查。若未來加熱菸通過審查、合法上市，且未違反財政部規定下，民眾可於合法範圍內攜帶加熱菸返國。

另菸友質疑，國健署擬定健康風險評估審查，至今沒有明訂審查標準，審查費用卻高達200萬元，相當不合理。吳昭軍回應，對於菸商或欲從事香菸買賣的製造、輸入業者，加熱菸健康風險評估審查程序相當專業，不比藥品來得容易，藥品審查費約150萬元，國健署經過成本計算後，才訂定菸品審查費200萬這價格。「藥品是救人，菸品有風險，會讓民眾生病，有健康疑慮，我們還是不建議民眾抽菸」。

不具名加熱菸業者認為，主管機關沒有公佈審查費用訂定參考指標，相關審查程序、委員會組成等細節也未公布，在資訊不完整的情況下，業者很難評斷200萬元規費是否合理，對這個狀況感到遺憾；且許多審查細節，例如准駁標準、申請流程、執行細節、規費繳納等，都有需多模糊不清、需要討論之處，但主管機關不願意與業者直接溝通討論，目前業者只能參考美國、歐盟等其他加熱菸合法的市場所遞交之相關資料，將資料準備好，全力配合國健署，期望主管機關可以儘速審查，保障消費者的權益。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康