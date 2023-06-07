周休三日掰了！勞動部開會：勞資共識 現階段不可行

逾5700人日前在公共政策網路參與平台連署「讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」成案，政府部門依規定須在6月26日前回應。勞動部今邀集勞資團體、中央部會、地方政府及專家學者舉行研商會議。勞動部官員轉述，會議中勞資團體皆提及，百工百業喊缺工，縮減工時可能加劇人力短缺，現階段強制性實施周休三日有難度。

勞動部條平司司長黃維琛表示，由於周休三日牽涉廣，對勞資雙方影響重大，今天的研商會議除邀請十大全國性勞工團體、七大工商團體、學者專家、第一線地方勞工行政主管機關，中央部會則呦了行政院人事行政總處、交通部、教育部、經濟部、衛福部、文化部、內政部、國防部、國發會、國科會、金管會、農委會等中央目的事業主管機關。

他轉述，好幾個勞團代表在會議中表達，增加休假是很好的想法與方向，但現階段有困難度，因勞工的工資收入跟工時連動，若周休三日，最直接的就是影響實際收入，其次，勞動條件調適能力較差的中小企業恐怕無法負擔成本壓力，也會連帶影響勞工工作機會。

黃維琛說，勞資雙方皆提及，最近各行業頻喊缺工，實施周休三日可能會加劇缺工，目前大環境並沒有縮減工時的空間，再加上各產業別、工作性質差異大，像是服務業一個蘿蔔一個坑，不是每個產業縮減工時後，還能維持效率跟產能不變。

除了勞資團體有共識現階段不可行，各中央部會代表也幾乎一面倒。黃維琛轉述，教育部代表舉例中小學平均一周須達35小時的上課時數，攤平5天下來，一天7節課，但若擠壓為4天，一天必須上到9節課，否則就得減少寒暑假天數，金管會提到除各國金融市場仍周休二日，若台灣周休三日，一年證交稅將少掉300億;交通部、衛福部、國防部、農委會的理由都是擔心人力不足。

與會專家學者則指出，英國的周休三日實驗是由民間組織發動，企業自願性參與，肯參加實驗的企業本身就是較有可能實施的事業單位，實驗數據有偏誤、落差;學者也認為，若要減少出勤天數，必須提出相對應的彈性工時配套，但目前勞資雙方對於縮減工時下如何運用彈性工時，尚未深切討論過，民眾也未凝聚共識。

黃維琛強調，今天會議只是搜集各界意見，待勞動部、人事總處彙整後，才會在公共政策網路參與平台正式回覆。