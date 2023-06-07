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周五鋒面接近周六各地迎雨勢 降雨熱區曝光

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周五鋒面接近，各地不定時降雨，周六雨勢更全面。示意圖。圖／本報資料照片
周五鋒面接近，各地不定時降雨，周六雨勢更全面。示意圖。圖／本報資料照片

中央氣象局最新預報指出，明天各地多雲到晴，午後留意雷陣雨或局部大雨。周五鋒面接近，各地不定時降雨，周六雨勢更全面。周日至下周三，受低壓帶影響，各地也要留意會有短延時強降雨或大雨發生，尤其中南部、東南部雨勢明顯。

中央氣象局預報員趙竑表示，明天天氣和今天類似，各地多雲到晴，僅東部、東南部地區會有零星短暫陣雨；明天清晨至上午，中南部沿海地區也可能有零星飄雨機會，午後各地雷陣雨相對明顯，可能發生局部大雨。

周五鋒面漸近，水氣漸增，北部、東北部地區可能有局部短暫陣雨或雷雨；其他地區以零星短暫陣雨為主，各地午後仍要留意局部短暫雷陣雨；尤其北部、東半部地區、中南部山區可能會有短延時強降雨，且有局部大雨發生情況。

他表示，周六降雨更全面，各地全天不定時有陣雨或雷雨，午後仍有短延時強降雨，且有大雨發生情況。

周日至下周三，受低壓帶影響，各地仍有降雨情形，尤其中南部、東南部地區雨勢相對明顯，各地也要留意會有短延時強降雨或大雨發生。

趙竑說，谷超颱風距離台灣1500公里左右，未來會轉向日本南方海面前進，不會對台有直接影響，但周五後，東半部、恆春半島沿海有長浪，周六擴展至基隆北海岸也有長浪發生。

溫度方面，本周各地悶熱，周六前，偏南風影響，西半部高溫32度至34度、東半部高溫30度至31度；周日後，水氣變多、雲量增加，高溫略降，各地普遍高溫仍有30度至32度。

周日至下周三，受低壓帶影響，各地也要留意會有短延時強降雨或大雨發生，尤其中南部、東南部雨勢明顯。圖／中央氣象局提供
周日至下周三，受低壓帶影響，各地也要留意會有短延時強降雨或大雨發生，尤其中南部、東南部雨勢明顯。圖／中央氣象局提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象局提供

高溫 氣象局

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