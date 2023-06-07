蘋果推Vision Pro眼鏡 視光學教授揭使用一大重點

蘋果昨天舉行「WWDC 2023 發表會」，要價超過十萬台幣的Vision Pro混合實境（MR）眼鏡成為焦點，除了可以在虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）及混合實境間切換，更可以在其中投射應用程式中的3D物件，使用類似眼鏡是否會影響眼部健康引起關注。對此，亞洲大學視光學系助理教授陳經中表示，此眼鏡與過去的AR、VR眼鏡設計機制相近，使用者須注意記得眨眼，對光線敏感的民眾也要特別注意。

陳經中指出，Vision Pro等類似智慧眼鏡機制均十分相似，係使用發光體螢幕靠近眼睛，與使用其他3C產品相同，長時間觀看必須注意眼睛疲勞、乾澀的狀況。

他表示，如果民眾在長時間使用類似產品，感到眼睛疲勞時，建議找一個距離六公尺遠的定點望遠凝視；眼睛乾澀的狀況，則可以使用沒有防腐劑的人工淚液，或找專業人士處理。陳經中也提醒，長時間使用3C產品時，須記得眨眼，藉此讓淚液循環，避免眼部乾澀。

他也提醒，眼睛痛、頭痛及對光線敏感的民眾，使用類似的智慧眼鏡時，須特別注意；有視差、立體感不佳的民眾，也要評估觀看3D影像時是否會出現不適。

陳經中分享，1997年日本曾發生「3D龍事件」，電視節目播出卡通角色發功時，由於畫面中光的三原色「紅、綠、藍」快速交替閃耀，觸發全日本600多位孩童發生癲癇。他提醒，體質具有光敏感、有癲癇史的民眾，使用智慧眼鏡遊玩遊戲時，也應該注意畫面中是否有閃動的光線。

至於有民眾擔心配戴VR、AR眼鏡是否會導致近視度數加深。陳經中表示，由於目前還沒有相關研究，度數加深的原因涉及因素很多，較難歸因為單一產品造成。由加拿大眼科醫師及驗光師共組的眼科網站「myvision.org」曾針對VR、AR眼鏡刊出專文，文中也提到，目前並無醫學證據認為使用VR眼鏡會傷害眼睛健康。

該網頁中寫道，使用此類產品可能導致使用者眼睛疲勞、乾眼、視覺引起的頭暈及斜視。網頁中也指出，眼睛疲勞可能導致的狀況包括眼睛疼痛、頭痛、肩頸背痛、怕光以及視力模糊等，建議民眾每30分鐘應休息一次，若出現眼部症狀且長期無法改善則應就醫尋求協助。