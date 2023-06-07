下周迎梅雨旺盛期還恐致災？氣象局回應了

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，周六至下周一「梅雨季」第5波鋒面(為滯留鋒)逐漸接近，且下周二至周五西南氣流增強，配合原有第5波「滯留鋒」，逐漸調整成「梅雨旺盛期」型態，將帶來豐沛水資源，應防範其可能致災。

中央氣象局表示，6月中旬會有一波明顯降雨系統，但目前觀測並非典型梅雨滯留鋒，反而更像是季風低壓帶。

中央氣象局預報員趙竑表示，目前觀測並非典型梅雨滯留鋒，反而更像是季風低壓帶；若屆時有明顯西南風環境，就會帶來豐沛水氣，尤其若是中尺度的低壓帶，雨勢會相對更明顯。

中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，預報6月中旬會有一波明顯降雨系統，通過台灣；不過，影響區域、降雨等級都還有變數，密切觀察後續發展。

他提醒，春夏交替季節轉換過程，易有短延時強降雨、大範圍豪雨，可能帶來各種不同形式災害，籲民眾、政府單位及早做好相關準備。