宅文化改變生活型態缺維生素D 怕曬太陽長斑這樣做

26歲的林小姐從事文創產業，作息日夜顛倒，加上怕曬誰，出門必擦防曬乳、以計程車代步，連用餐都仰賴外送平台，深怕曬到太陽，長期下來導致體內維生素D濃度過低，身體慢性發炎嚴重，甚至出現過敏性鼻炎、帶狀皰疹等自體免疫疾病。

維生素D是人體重要營養素，若長期不足或缺乏，可能影響骨骼肌肉、自體免疫、心血管、皮膚等系統。而血液中維生素D含量建議要吃超過30ng/ml才算充足，而林小姐體內維生素D濃度僅有1.9ng/m屬於缺乏。聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，林小姐是缺乏維生素D的典型個案，加上沒有吃保健食品以及其外食習慣，導致身體長期慢性發炎，自體免疫疾病也跟來。

根據聯安診所統計資料分析，分析高達87%的民眾維生素D都不夠，等於每十人中就有近9人的維生素異常。鄭乃源說，以年齡來分，21-30歲的年輕人最多，高達9成3不足或缺乏；可能與近幾年外送文化發達，加上室內娛樂盛行導致。

然而63歲的賀女士曾在2018年到健檢時發現維生素D數值僅15.3ng/ml（缺乏），並且骨質密度T值低至-2。鄭乃源表示，推測是停經加上長期維生素D不足及缺乏適當運動導致。經過醫師建議後補充維生素D，短短四年維生素D回到建議值以上33.2 ng/ml，而骨質密度T值更改善至-1.4。

鄭乃源提醒，身體每日都會消耗維生素D，但日常飲食只能補充身體所需的5%~10%，因此若沒有充足陽光或保健食品補充，難以維持建議濃度。他也說，就算是陽光照射充足的熱帶地區也是常見維生素D缺乏的現象，一項夏威夷的研究顯示，喜愛戶外運動的衝浪者，也仍有過半的民眾有缺乏情形。

聯安預防醫學機構總總經理曾碧娟也說，民眾若擔憂曬太陽長班，仍可在部分部位擦防曬，如臉部，而若是挑選在上午10點至下午2點期間曬太陽的話，只需要曬10~15分鐘就可以獲得充足維生素D，時間並不長，對於皮膚的傷害不大・