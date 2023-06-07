女生怕曬黑更缺維生素D？醫生提醒掌握4原則

聯安診所統計12萬筆資料分析，分析高達87%的民眾維生素D都不夠，等於每十人中就有近9人的維生素異常。聯安預防醫學機構總院長鄭乃源7日表示，多數民眾都在室內工作，難曬到太陽，加上從飲食獲得的有限，因此想要避免維生素D異常，還是應視情況補充保健食品。

根據統計，男性有將近8成5維生素D異常，女性則是將近9成未達建議值。鄭乃源表示，雖然男女確實有落差，但實際差距不如想像中大，過往認為女性追求美白防曬而男生比較陽光。

維生素D若長期不足或缺乏，可能影響骨骼肌肉、自體免疫、心血管、皮膚等系統，增加罹患各類疾病風險，如氣喘、癌症、冠狀動脈疾病、憂鬱症、骨質疏鬆、異位性皮膚炎、代謝症候群等疾病；近年更有研究指出維生素D控制體內多數組織中細胞訊息的傳遞，因此也會影響細胞功能（如增殖、分化、凋亡）。