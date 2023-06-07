北醫大質子中心聯手兒癌中心 救治10個月大罕見癌病童

台北醫學大學質子中心啟用將滿一週年，近期成功進行一例罕見的兒童腫瘤「非典型畸胎橫紋肌樣瘤（ATRT）」治療，打破傳統放射治療年齡限制。

北醫大台北癌症中心兒童腦瘤團隊召集人黃棣棟指出，該患者去年8月時確診時僅9個月大，當時腫瘤幾乎佔滿病童的後顱窩的中央部分，共分兩次手術切除，所幸手術順利，再搭配腫瘤部位質子及藥物治療，該名病童恢復良好。

黃棣棟表示，ATRT是非常罕見的惡性腦瘤，通常好發三歲以下幼童，台灣平均兩年只約有兩例個案。

北醫大附設醫院放射腫瘤科主任李欣倫則指出，過去由於擔心損傷幼兒智商及身體機能，未滿三歲病童極少接受治療，質子治療特性是有效、精準的打擊腫瘤部位，可以閃避眼睛、無病灶的腦部等健康器官組織，並以高劑量消滅腫瘤。

李欣倫表示，幼兒腦部在0至3歲間發展最為迅速，接受放射治療的年紀越小或照射範圍越大，5年內智商下降幅度越大，甚至身高、視力及內分泌系統都可能受到損害。

黃棣棟強調，ATRT患者過去接受全腦脊髓放射治療時，很容易照射到脊椎骨，影響幼童的生長及造血系統，患者的存活率約逾4成，但不做放射治療的腫瘤控制更差。