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端午連假國5車程估為平常7倍 這些時段時速低於40公里

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高速公路局建議，端午連假前往東部地區可改走國5以外替代道路。圖／高公局提供
高速公路局建議，端午連假前往東部地區可改走國5以外替代道路。圖／高公局提供

端午節連假（6月22日至6月25日）將至，宜蘭、花蓮、台東一向為國內連假旅遊熱門地區，高速公路局研判，連假期間國5將湧現往東部地區旅遊車流，預估連假前一日上午9點至凌晨12點、首日清晨5點至下午4點與第2日上午6點至下午3點南向南港系統至頭城，車速將低於每小時40公里，行車時間預估為平常的5至7倍(含排隊進入國5時間)。

高公局表示，依大數據資料研判，國5於端午節連假前一日上午9點至凌晨12點、首日清晨5點至下午4點與第2日上午6點至下午3點南向南港系統至頭城，及第2日下午1點至凌晨12點、第3日上午10點至凌晨12點與收假日上午9點至晚上8點北向宜蘭至坪林路段，車速將低於每小時40公里，行車時間預估為平常的5至7倍，呼籲民眾改駛替代道路，南向建議走台9線或106乙，北向則建議改駛台9線。

高公局指出，為減少尖峰時段壅塞回堵，將規劃實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等管制措施，並於國5實施多項大客車優先通行措施，可節省30分鐘以上車程。相關管制時間為連假首日凌晨12點至中午12點及第2日清晨5點至中午12點，於國5實施石碇及坪林南向入口封閉；連假第3、4日下午1點至晚上6點實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制。

連假 高乘載管制 宜蘭

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