嬰睡一睡嚇醒…婆婆怪她「催生」害的 醫霸氣回嗆了

婆媳相處是門高深課題，近日有一名女子透露，小孩出生兩個月，總是睡一睡就突然驚嚇，結果婆婆卻怪罪都是她「催生」導致，讓她好無奈。對此，醫師蘇怡寧也霸氣回嗆一句，引發網友熱議。

粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》昨（6）日貼出一張對話截圖，可以看到一名女子向醫師透露，小嬰兒睡一睡就驚醒，而婆婆卻稱都是催生的關係，讓她既困擾又無言。對此，蘇怡寧回覆：「妳應該問妳婆婆，懷孕的時候是都嗑了些什麼，才變這樣」，對方才鬆了一口氣，直呼：「太好了！」

而蘇怡寧也貼文寫下：「我不懂，很想問她婆婆的媽咪，懷孕的時候到底是嗑了些什麼還是做了些什麼驚世駭俗的東西，才會變這樣」。

留言也紛紛表示，「孩子應該是做夢，夢見奶奶」、「對於這種長輩，我們可意會，不可言傳」、「婆婆還說生產前多背英文單字，孩子長大後英文就會很好」、「婆婆一直說的時候，妳老公在哪」、「婆婆媽媽每個人都有一張『專業牽拖乙級技術士證』」、「我女鵝也會，老一輩也一直跟我說什麼受到驚嚇，我去查了，這個好像新生嬰兒都滿普遍的，不用嚇自己」。

事實上，如果寶寶睡覺容易驚醒，排除病理上的原因，也有可能是缺乏安全感，特別是新生兒，剛剛來到一個陌生的環境，對身邊的一切或多或少感到恐懼，一般5～6個月的嬰兒很常見，若發生頻率高且已出生6個月以上，還是建議到醫院檢查。