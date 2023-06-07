聽新聞
test
0:00 / 0:00
28歲妙齡女車禍頭部重創牙齒也不保 花3年才恢復咀嚼功能
騎機車真的要很小心，台南市一名28歲女子5年前騎車發生嚴重車禍，腦部與顏面嚴重骨折，好不容易搶救回一命，但因車禍造成下顎5顆前牙鬆脫，無法咀嚼，只能靠流質食物補充營養，後來又花了3年植牙，才總算恢復正常，痛苦的歷程讓她感嘆「不敢騎車了」。
這名女子車禍當下，頭部嚴重受創，不僅顱骨裂開，顏面骨與下顎齒槽骨都有大面積的骨折，急救時醫師將重點放在腦部，5顆鬆脫的牙齒，只用鋼線暫時固定，經過數月的治療，才算撿回一命，但牙齒已救不回來。
奇美醫院牙醫部牙周病科主治醫師曹瑞彬表示，經過評估，拔除其中4顆牙齒，進行植牙；拔牙傷口癒合後進行引導骨再生術與齒列矯正治療，待矯正醫師將歪斜齒列重新排列整齊再分配計算適當的植牙空間，進行人工植牙重建缺失牙齒，前後經過大約3年的多專科協同治療，「看起來很簡單，但要恢復功能，其實是大工程」，後續仍要定期回診，才能確保功能正常。
曹瑞彬表示，牙齒創傷在近20年來的文獻研究中其發生率大約為20%，10個人中就有2人一生中可能發生，發生率與性別、年齡、嘴唇是否閉合、咬合型態與社經地位有關，其中更以青少年男性、嚴重的暴牙、嘴唇無法閉合，有顯著較高的機率。
他提醒，發生牙齒創傷時，要把握黃金時間盡快就醫，才有機會保住牙齒，不必植牙，如果牙齒脫出，可浸泡在牛奶或食鹽水當中保存，不能用自來水，但太髒可先用清水略沖洗，如果找不到這些東西，可以含在嘴中，馬上就醫。
創傷後如果選擇植牙治療，特別在前面的牙齒難度相當高，往往還需要合併補骨與補肉手術，才能達到兼具功能與美觀的結果。植牙重建完成後也需如同自然牙一樣清潔維護，用心對待，定期回診，方可延長植牙使用壽命。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言