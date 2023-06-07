快訊

竹北天坑又現「裂縫圍城」 居民諷神預言：說好的改善呢

新光金改選前48小時 吳東進、吳東亮大和解能化為共治？

李靚蕾不藏了！首揭官司勝訴內幕 沒掉1滴淚卻有驚人發現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

主幹線「停」讓支幹線 台東鄉道的貼心設計爆路權論戰

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東大武鄉有一條道路這幾天進行畫設路面交通號誌標線工程，不過，行經駕駛卻愈看愈怪，竟然主幹線要停止，禮讓支幹線先行，直呼「本末倒置」。圖／讀者提供
台東大武鄉有一條道路這幾天進行畫設路面交通號誌標線工程，不過，行經駕駛卻愈看愈怪，竟然主幹線要停止，禮讓支幹線先行，直呼「本末倒置」。圖／讀者提供

台東大武鄉有一條道路這幾天進行畫設路面交通號誌標線工程，不過，行經駕駛卻愈看愈怪，竟然主幹線要停止，禮讓支幹線先行，直呼「本末倒置」。鄉公所解釋「為了學童安全考量」。

大武鄉公所表示，經過現場會勘後，依據道路交通管理號誌標線的畫設規範，主幹線畫停止線讓支幹線先行確實有疏失及檢討空間，近期將配合中華電信路面電線工程，重新檢討設計畫設。

不過，居民則認為，這條通往火車站的道路，常常有人趕火車，車速都很快，本來經過住家區就要放慢速度，何況這裡有大武國小及國中，孩子有時嬉戲玩鬧，一個不小心就易發生事故。

公所也強調，會在主幹線畫設停止線，主要該條道路是國小及國中學生上下課必經之路，考量學生安全，才會主幹線鄰接支幹線出入口處，畫設停止線，用來提醒駕駛減速慢行，禮讓學生。

這條被畫設停止線的道路，是大武鄉省道台9線鄰接通往火車站的鄉道，為雙黃線的主幹線，不過，近日不少駕駛行經該道路，卻發現路面有5處路口被畫設停止線，卻是要禮讓支幹線先行。

「主幹線停讓支幹線行，這設計是本末倒置。」吳姓駕駛說，依道交規範應該是支幹道畫設停止線禮讓主幹線才正確。另林姓貨車司機譏諷說，這可能是全國第一處首創主幹禮讓支幹的道路。

台東大武鄉有一條道路這幾天進行畫設路面交通號誌標線工程，不過，行經駕駛卻愈看愈怪，竟然主幹線要停止，禮讓支幹線先行，直呼「本末倒置」。圖／讀者提供
台東大武鄉有一條道路這幾天進行畫設路面交通號誌標線工程，不過，行經駕駛卻愈看愈怪，竟然主幹線要停止，禮讓支幹線先行，直呼「本末倒置」。圖／讀者提供

火車站 台東

延伸閱讀

屏東大貨車疑煞車失靈追撞 魚類廢料傾倒滿路面

嘉市議員批垂楊路小綠人越做越不見行人路權一場空 市府：修復中

影／國道上遇三寶！駕駛怒嗆檢舉 網反勸他1觀念

多元計程車松機接客夭折 400輛車怒包圍交部：大官無能小官殘

相關新聞

梅雨滯留鋒要來了！ 賈新興：創最晚記錄

未來10天降雨機率高，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，9日起梅雨滯留鋒要來了，到6/9日才來應該是...

黃金周湧現人潮 日本疫後觀光的商機與潛在課題

2023年4月29日至5月7日的日本黃金周假期，日本國內出現許久未見的旅遊盛況。

松機接客喊卡／400輛多元計程車 怒圍交部

松山機場原今年四月一日擬試辦多元化計程車接機試辦計畫卻突然喊卡，四百多輛多元化計程車及計程車昨下午包圍交通部抗議，質疑是...

端午連假國5車程估為平常7倍 這些時段時速低於40公里

端午節連假（6月22日至6月25日）將至，宜蘭、花蓮、台東一向為國內連假旅遊熱門地區，高速公路局研判，連假期間國5將湧現...

貿易商躍躍欲試 台灣芒果首度出口美國有望

台、美1992年即已議定台灣芒果輸美檢疫規定，防檢局今天表示，惟一直以來無出口實績，近期有貿易商躍躍欲試，收到申請文件將...

雲林花生傳災！資深農民也難逃失收 專家：問題出在這

雲林縣最近多個落花生產區，傳出一期作結莢數偏低，甚至有腐爛發芽等情形，現正進入採收期卻失收，農民憂心血本無歸向公部門陳情...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦