聽新聞
test
0:00 / 0:00
主幹線「停」讓支幹線 台東鄉道的貼心設計爆路權論戰
台東大武鄉有一條道路這幾天進行畫設路面交通號誌標線工程，不過，行經駕駛卻愈看愈怪，竟然主幹線要停止，禮讓支幹線先行，直呼「本末倒置」。鄉公所解釋「為了學童安全考量」。
大武鄉公所表示，經過現場會勘後，依據道路交通管理號誌標線的畫設規範，主幹線畫停止線讓支幹線先行確實有疏失及檢討空間，近期將配合中華電信路面電線工程，重新檢討設計畫設。
不過，居民則認為，這條通往火車站的道路，常常有人趕火車，車速都很快，本來經過住家區就要放慢速度，何況這裡有大武國小及國中，孩子有時嬉戲玩鬧，一個不小心就易發生事故。
公所也強調，會在主幹線畫設停止線，主要該條道路是國小及國中學生上下課必經之路，考量學生安全，才會主幹線鄰接支幹線出入口處，畫設停止線，用來提醒駕駛減速慢行，禮讓學生。
這條被畫設停止線的道路，是大武鄉省道台9線鄰接通往火車站的鄉道，為雙黃線的主幹線，不過，近日不少駕駛行經該道路，卻發現路面有5處路口被畫設停止線，卻是要禮讓支幹線先行。
「主幹線停讓支幹線行，這設計是本末倒置。」吳姓駕駛說，依道交規範應該是支幹道畫設停止線禮讓主幹線才正確。另林姓貨車司機譏諷說，這可能是全國第一處首創主幹禮讓支幹的道路。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言