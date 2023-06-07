主幹線「停」讓支幹線 台東鄉道的貼心設計爆路權論戰

台東大武鄉有一條道路這幾天進行畫設路面交通號誌標線工程，不過，行經駕駛卻愈看愈怪，竟然主幹線要停止，禮讓支幹線先行，直呼「本末倒置」。鄉公所解釋「為了學童安全考量」。

大武鄉公所表示，經過現場會勘後，依據道路交通管理號誌標線的畫設規範，主幹線畫停止線讓支幹線先行確實有疏失及檢討空間，近期將配合中華電信路面電線工程，重新檢討設計畫設。

不過，居民則認為，這條通往火車站的道路，常常有人趕火車，車速都很快，本來經過住家區就要放慢速度，何況這裡有大武國小及國中，孩子有時嬉戲玩鬧，一個不小心就易發生事故。

公所也強調，會在主幹線畫設停止線，主要該條道路是國小及國中學生上下課必經之路，考量學生安全，才會主幹線鄰接支幹線出入口處，畫設停止線，用來提醒駕駛減速慢行，禮讓學生。

這條被畫設停止線的道路，是大武鄉省道台9線鄰接通往火車站的鄉道，為雙黃線的主幹線，不過，近日不少駕駛行經該道路，卻發現路面有5處路口被畫設停止線，卻是要禮讓支幹線先行。