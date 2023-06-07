好市多A肝莓檢討報告 提出4改善作為、1項承諾

好市多A肝冷凍莓果事件本周並未有新增陽性案件，後市場擴大檢驗77件已全數完成。食藥署署長吳秀梅表示，好市多補交的檢討報告已提送食品衛生安全與營養諮議會委員審查，預訂於6月20日召開諮議會會議討論，好市多也進一步提出4項改善作為，1項承諾。

好市多目前問題商品於邊境檢出「科克蘭冷凍綜合莓」1件及「冷凍藍莓」1件，後市場檢出「科克蘭冷凍綜合莓」1件及「科克蘭冷凍草莓」1件A肝病毒陽性，截至6月6日止，好市多各分店回收科克蘭冷凍綜合莓2萬7431.51公斤、科克蘭冷凍藍莓3萬478.62公斤、科克蘭冷凍草莓3627.62公斤，累計6萬1537.75公斤。

食藥署副署長林金富表示，食藥署後市場擴大抽驗計畫部分，到6月6日止抽驗77件，本周無新增陽性案件，全數抽驗已檢驗完畢。

吳秀梅表示，好市多提交的報告，由於相關議題較為複雜，也牽涉到好市多莓果是否能夠重啟開放，要待6月20日召開專家會議討論後，由專家討論報告內容是否足夠。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，初步審視好市多近900頁的檢討報告內容，好市多已針對國外的農場、冷凍加工廠、包裝廠等場域進行調查。調查內容包括，人員健康管理、水質監測、原料採收方式、原料驗收、產品製造流程及危害分析、成品檢驗、保存與運輸等。

魏任廷指出，好市多在調查報告內也提出4項改善措施，「精進人員健康狀況監控」、「加強監督合格的原料供應商」、「工廠執行良好衛生作業規範與水質控管」、「加強與員工有接觸製程衛生要求」。同時，好市多也承諾，未來成品出廠前都會自行逐批檢驗，合格才能出廠。