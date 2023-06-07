比馬桶恐怖！專家揭「抹布水擰進鍋有多髒」 恐有上百億細菌
北投某家知名牛肉麵開在石牌的分店，日前遭外送員以影片爆料，員工把抹布水擰進煮麵鍋裡，相關話題也在網路上掀起熱議，對此，毒理專家招名威直言，抹布上面每平方公分約有8.75億隻細菌，「如果是抹布水的話，應該一次下去都有十幾億、上百億的細菌」。
招名威昨（6）日在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」發文指出，只要有臭味的抹布，幾乎90%都是沾滿細菌，自己過去曾經實驗收集抹布來測試，一共檢測出19種細菌，其中大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、松鼠葡萄球菌、念珠菌（真菌）、沙門氏菌、鏈球菌以及李斯特菌，都是臨床醫學中常見的致病菌，可以感染人體並引發多種疾病。
招名威表示抹布上面每平方公分約有8.75億隻細菌，一般的馬桶周邊也只有每平方公分3000萬隻細菌，「所以如果是抹布水的話，應該一次下去都有十幾億、上百億的細菌進去了」。招名威坦言雖然高溫可以殺死細菌，但還是相當噁心。
招名威在文末建議大家，毎次用完抹布除了要清洗，還要用消毐水把抹布徹底殺菌一遍，因為洗碗精大部分只能去除油漬和汚垢，殺菌過後也要把抹布風乾，「不要讓它繼續濕濕的到隔天，這樣細菌又會再長回來了！」
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