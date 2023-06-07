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大進補！新竹寶二水庫滿庫、石門水庫蓄水升破60% 桃竹解旱象
瑪娃颱風之後幾波降雨，北部各大水庫大進補！水利署北區水資源局副局長郭耀程今天上午表示，北部區新山、寶二、寶三水庫蓄水率逾九成，新竹寶二水庫滿庫溢流，翡翠水庫、石門水庫蓄水突破60%大關，今年初來北部降雨偏少旱象已可解除。
北部地區山區集水區相繼幾波降雨，各大水庫入流持續，大大挹注水庫蓄水，北區水資局表示，石門水庫受益這幾波降雨，水庫水量持續上升，自今年5月31日水位最低跌至225.56公尺，至今天上午9時最新水情，石門水庫水位已達234.82公尺，較最低水位增加9.3公尺，蓄水量增加5400萬立方公尺，目前蓄水率回升達61.6%，蓄水量達1.27億噸，有助桃園地區未來穩定供水，新竹寶二水庫滿庫溢流，新竹地區供水無虞。
郭耀程表示，北部地區這幾波降雨，挹注北部地區所有水庫水情好轉，包括農業、民生、產業用水，預測之後可以穩定供水，氣象專家也預測6月中旬起，北部地區環境開始轉化有利降雨條件，今年初北部降雨偏少旱象已可解除，接著未來颱風季帶來雨量，穩定供水無虞，希望民眾家戶加強防災、檢災措施。
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