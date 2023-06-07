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呼應WHO世界食品安全日 吳秀梅：在心中天天都是食安日

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
吳秀梅表示，食品安全需全民通力合作，一同認識食品標準對食品安全的重要性，在食藥署心中天天都是食安日。記者鄒尚謙／攝影
吳秀梅表示，食品安全需全民通力合作，一同認識食品標準對食品安全的重要性，在食藥署心中天天都是食安日。記者鄒尚謙／攝影

每年6月7日為「世界食品安全日」，食藥署今呼應世界衛生組織主題，舉行記者會。食藥署長吳秀梅表示，食品安全需全民通力合作，一同認識食品標準對食品安全的重要性，在食藥署心中天天都是食安日。

今年世界衛生組織(WHO)因應國際食品法典委員會(CODEX)60週年，將2023年「世界食品安全日」主題訂為「Food standards save lives (食品標準 安全所繫)」。

吳秀梅表示，世界食品安全日是世界衛生組織所提倡，兼顧相關食品衛生標準，強調食品標準對食品安全的重要性，也呼籲食品安全需全民通力合作，不過在食藥署心中天天都是食安日。

食藥署響應世界食品安全日，特別製作「食安小尖兵AR互動遊戲」及「做伙露營學食安動畫」，邀請大家到「食用玩家FB粉絲團」觀看影片及分享遊戲成果，參與粉絲團抽獎活動，讓全民瞭解食品安全對於自身健康維持的重要性，詳情請持續關注食藥署LINE@與食用玩家FB粉絲團。

食藥署訂定食品相關標準時，會參考CODEX內容及國際間風險評估原則，再依據國人飲食習慣，控管物質之毒性資料、環境背景值及於食品之殘留量等科學資料，經評估人體攝食風險及參考國際標準後訂定，以確保食品安全並同時與國際接軌。

食品安全 食藥署 食安

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