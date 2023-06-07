高鐵推暑期親子、自駕遊 1日輕鬆遊每人最低1400元
暑假將屆，台灣高鐵表示，即起至8月31日推出暑期親子、自駕遊2項專案；其中，暑期親子專案與全台35家精選飯店合作，並規畫9條適合親子同遊行程，包含高鐵來回車票+住宿/行程票券，不用費心規劃行程，帶著全家大小搭高鐵，1日輕鬆遊每人最低1400元起。
台灣高鐵指出，以「高鐵假期 台中麗寶樂園 1日輕鬆遊」為例，台北出發至台中，高鐵來回車票+麗寶樂園門票＋高鐵站來回接駁，每人最低只要1400元起，等同搭高鐵就送樂園門票。
若想親子同遊台南古都，則可選「和逸飯店．台南西門館2日自由行」，台北出發最低只要3390元起，每房再加贈一位11歲以下孩童免費入住，另依佔房人數贈送台南8899一日無限搭乘券（買88府城巡迴線送99安平台江線）。
此外，即起至8月31日，提升旅遊租車取還便利，透過異業結盟擴充高鐵假期「自駕遊」專案商品，包含高鐵來回車票+租車，以「台北iRent共享汽車(6/10小時)自駕遊」為例，左營出發至台北每人最低只要2615元起，相當於買車票就送租車服務。
台灣高鐵表示，若有北、高住宿需求，還可預訂「高雄義大皇家酒店/台北福華飯店+和運租車bZ4X電動車2日自駕遊」，搭配台北-左營的高鐵標準車廂對號座來回車票，平日最低只要6500元起，再加贈野餐小點心，搭乘高鐵快速抵達目的地後，就能展開自駕旅程。
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