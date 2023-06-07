谷超颱風路徑、對台影響曝光！天氣風險：午後雷陣雨範圍擴大

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，近期的天氣仍然是午後雷陣雨，今明兩天各地山區都還是會有短時強降雨機會，大台北、東半部平地也可能受到影響，部分地區雨勢會延續到夜間，提醒民眾留意下午天氣變化，降雨時離開河床溪谷低地，聽聞雷聲請進入室內躲避。

歐宗學說，昨天凌晨生成的熱帶性低氣壓快速發展，昨晚就增強為今年的第三號颱風谷超，預估未來的移動路徑將在菲律賓至台灣東方遠海北上，朝日本南方海面前進，對台灣沒有明顯的影響。

周五仍是午後雷陣雨天氣，不過隨著鋒面接近台灣北方海面，大氣不穩定度增加，午後雷陣雨範圍擴大、影響時間也會比較長。入夜以後也持續不穩定，仍然可能有對流雲系發展移入為各地帶來局部短暫陣雨，類似的天氣將持續到周六。

歐宗學說，周日隨著谷超颱風在台灣東方遠海北上，台灣逐漸進入低壓帶的範圍中，大氣持續不穩定，而且低壓帶南側的西南季風也會來到台灣附近，一直到下周都有豐沛的水氣，各地的降雨機率都持續偏高，不過會是以什麼樣的天氣系統來影響還沒辦法確定，可能會是熱帶擾動、鋒面、或是單純西南季風影響，只能說台灣會進入一段較多雨的時間，要到下周末才會逐漸趨緩，如果周末到下周有安排戶外活動或重要行程，要留意近期天氣預報資訊並規畫好雨天備案。