彭啟明：周日進入低壓帶充沛水氣 建議提早防災準備演練

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，周五到周末，不穩定程度將會加大，很容易有較大午後雷陣雨發展；周日開始進入西南季風發展起的低壓帶，下周將會有幾天有非常充沛的水氣，西半部相當不穩定，提醒多留意，建議社區、鄰里及企業應提早進行防災準備及演練。

彭啟明指出，今年第三號颱風「谷超」已生成，但影響台灣的可能性低。今明兩天以午後雷陣雨為主，特別在山區，可能會有短時強降雨，大台北、東半部平地也可能受影響。

到了周五，隨著鋒面接近，午後雷陣雨的範圍將擴大，影響時間可能更長，晚間可能有局部短暫陣雨。至於周日至下周，隨著颱風谷超在東方海面北上，台灣將進入低壓帶範圍，降雨機會將持續偏高。

彭啟明提醒近期有戶外活動或重要行程的朋友，記得留意天氣預報資訊，並準備雨天備案。並請注意安全，遠離低地、溪谷。

由於下周有幾天雨可能很大，彭啟明指出，西半部相當不穩定，提醒民眾多留意，更建議社區、鄰里及企業應提早進行防災準備及演練。