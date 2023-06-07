吳德榮：下周西南氣流增強+滯留鋒 梅雨旺盛但恐致災

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，本周天氣不穩定，常會有午後雷陣雨，下周梅雨旺盛期，但恐致災，應注意。

吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，菲律賓東側熱帶低壓昨晚8時，已發展成今年第3號颱風「谷超」。最新中央氣象局「颱風路徑潛勢預測圖」及歐洲(ECMWF)模式系集模擬圖皆顯示，「谷超」將增強為中度，在台灣東側大約1千公里遠海即已迴轉，對台無威脅。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周五台灣持續處在「熱力不穩定」條件下，各地晴時多雲，午後局部雷陣雨近山區發展，擴大至部分平地，並有延續至夜間的機率，有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，應注意氣象局特報。

各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼；今日各地區平地氣溫：北部23至34度，中部23至35度，南部24至36度，東部22至37度。

他指出，最新模式模擬顯示，周六至下周一「梅雨季」第5波鋒面(為滯留鋒)逐漸接近，西南風漸增強，大氣更不穩定，局部地區有陣雨或雷雨；午後強對流，致使降雨範圍擴大、雨勢加大，其中有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生。

吳德榮指出，下周二至周五(13至16日)模式模擬顯示，西南氣流增強，配合原有第5波「滯留鋒」，逐漸調整成「梅雨旺盛期」型態，將帶來豐沛水資源，應防範其可能致災。不過，既為期末模擬，模式仍在持續調整中，需繼續密切觀察。