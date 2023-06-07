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中正預校流感群聚 隱匿近月挨罰

聯合報／ 記者王勇超林保光／高雄報導

中正預校因隱匿61名學生感染類流感，遭高雄市衛生局開罰1萬2000元，爆發群聚感染的12個班級停課1周。校方回應，染疾同學均返家休養，改採線上教學方式授課，後續會加強防治，也會落實發病個案管理、通報及感染管制措施。

高雄市衛生局6月2日接獲鳳山區第二衛生所通報中正預校第一大隊（八德樓）疑似有呼吸道傳染病群聚事件。經疫調指標個案發病日為5月11日，之後陸續多名學生確診，統計截至6月5日，該校累計有61名類流感個案，分布於高二（八德樓）15個班級。

衛生局初步認定該校未依「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」落實通報，違反傳染病防治法，依法開罰1萬2000元，要求發生群聚感染的12個班級停課1周。

中正預校表示，5月中旬起陸續有學生發生上呼吸道不適現象，透過轉診及快篩檢查，確診為A型流感及類流感，患者均屬輕症，經藥物治療有緩解。

校方指出，染疾學生均返家休養，改採線上教學方式授課，密切接觸人員在校實施區隔、體溫監控、落實戴口罩及勤洗手等。國防部軍醫局、陸軍司令部軍醫處及八軍團四支部軍醫科，昨會同衛福部疾管署與高雄市衛生局到校訪查疫情，協助提高管控強度。

衛生局 類流感 高雄市

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