健康你我他／出入落實消毒 睡飽吃好保健康

全辧公室只剩我一個人未染疫，家裡五個人截至目前也都安全。可能我們隨時保持警覺，即使疫情趨緩，外出一律戴口罩；在辦公室，有些同事已大方露臉，但我仍寧願忍受悶熱，也不想冒險。

回家第一件事先洗手，這已是長年習慣；接著用酒精擦拭手機，因為搭乘公共運輸，難免握環或抓桿，以及任何我們接觸到的一切物品，皆可能藏有病毒，不可不慎。也特別叮嚀家裡兩位耄耋老菩薩，長輩抵抗力較弱，若有外出，請隨身攜帶小瓶裝酒精，盡量落實出外時及返家後的消毒。

增強自體免疫力，也是重中之重。飲食以自家烹調為主，注意營養均衡，還好從小有惜物不挑食的好習慣，媽媽日常料理會以蔬食為主，佐以一道葷食，酌量餐點，新鮮簡單，讓家人吃出好體質，這是媽媽為家人健康把關的愛。

充足的睡眠，可促進體力的恢復，亦可增強人體免疫力，因此，我養成晚上十一點半前入睡，早上六點半起床。用完早餐，距離出門上班還有一個鐘頭，可以閱讀書報，開啟活力的一天。

假日參加走遊課，四處遊山玩水，徜徉大自然，關照身心靈健全發展，也結識了志同道合的夥伴。擁有美滿人際關係的人，活得更快樂也更健康。

病毒疫情無休止，後遺症難料，做好日常保健，方能正面迎戰。