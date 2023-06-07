洗腎者過半是糖友 糖尿病年花健保402億

全台約221萬人罹患糖尿病，每10人有1位是糖尿病患者，患者初期症狀不明顯，易引發多重共病，包括高血壓、高血脂、腎臟病，尤其洗腎患者逾一半有糖尿病。據健保署統計，111年度急性腎衰竭及慢性腎臟疾病支出高達587億元，糖尿病402億元緊追在後。高齡化社會來臨，專家憂心多重慢性照護需求增加，醫療負擔將衝擊家庭及國家經濟。

一名70多歲張伯伯，50多歲時確診糖尿病、高血壓，長年透過飲食與藥物控制血糖及血壓，但退休後因獨居煮食不便，血糖控制不佳，新冠肺炎疫情期間未定期就診追蹤病況，導致血糖快速失控，直到兒女探望發現腳步浮腫，走路喘息症狀加劇，才至醫院就診，經醫師診斷糖尿病合併嚴重腎臟病變，未來恐洗腎度日。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，根據統計，2000年至2014年間，糖尿病合併慢性腎臟病患者增加4倍，第2型糖尿病併心衰竭人數增加1.9倍，透析患者超過一半合併有糖尿病。雖糖尿病粗死亡率下降16.8%，但75歲以上患者數增加，第2型糖尿病患者4成已罹病10年以上，台灣將進入超高齡社會，平均壽命延長，應及早守護糖友心腎，減少不健康的失能年數。

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，末期腎病原發原因為糖尿病，若能控制則可解決一半問題。健保署長長石崇良表示，糖尿病共病多，包括腎衰竭、心血管疾病等，需跨專科給予照護。

中華民國糖尿病學會2018年起推動「GOAL 50」計畫，今年學會再提出「GOAL 50+ 超越50」計畫，將從疾病識能、ABC控制、共病篩檢、精準醫療、糖腎跨科別共照等5大面向，持續優化糖友照護。