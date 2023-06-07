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健康主題館／低頭族易頸椎病變 手臂痠麻 影響睡眠

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
長期低頭用3C產品，頸椎容易產生病變。圖／123RF
長期低頭用3C產品，頸椎容易產生病變。圖／123RF

●久坐久站常低頭 關節提早退化

頭痛、手難抬高 都是頸椎警訊

●評估問卷逾15分 建議立即就醫

頸椎功能障礙指數問卷 圖／聯合報提供
頸椎功能障礙指數問卷 圖／聯合報提供

低頭滑手機導致頸椎病變的人愈來愈多，不僅會引起頸部疼痛，連帶會影響學習、工作，出現注意力不集中、失眠、失智症狀，嚴重者還會有性功能障礙。

台北醫學大學附設醫院神經外科主治醫師陳榮裕表示，現代人或多或少都有頸椎功能障礙，但長期不重視極可能造成不可逆後遺症，民眾可透過「頸椎功能障礙指數問卷」自我評估，若分數超過15分，建議立即就醫。

若出現麻痛感 已很嚴重

長期久坐、久站、低頭用3C產品，頸椎與腰椎最容易受到損害。陳榮裕指出，只要頸部頻繁使用，關節退化的機率就愈高，易產生頸椎間盤突出、頸椎韌帶增生、頸椎歪斜等頸椎疾病，也會讓退化年齡提早。

近年頸椎病變案例愈來愈多，也愈來愈年輕，他曾治療過一位20多歲頸椎病變患者，頸椎過度使用長出骨刺後，出現麻痛感，幾乎沒辦法正常工作和影響睡眠，經過手術治療後才改善。頸椎病變並不會馬上影響生活，而是一步步吞食頸椎健康，患者常常是等到麻痛感出現時，才有意識，但此時才就醫，往往都已經非常嚴重。

頸椎病變常見症狀，如急性或慢性頭痛、雙手難以抬高、低頭時伴隨著「卡卡」的不適感，有些患者會有注意力不集中、失眠、睡不好等反應。陳榮裕建議，如果已經感到頸椎不適，應及早就醫，搭配改善姿勢等方式，避免未來頸椎病變影響神經傳導。已有多項病例報告指出，頸椎病變嚴重者，恐會影響性功能，且就算開刀治療，也沒辦法完全恢復如初。

適度拉筋 不宜過度推拿

陳榮裕表示，避免頸椎病變，不可過度使用頸椎、減少低頭頻率外，也可以拉筋舒緩頸部肌肉，但不建議過度推拿或用力按摩，頸椎相對於其他部位脆弱，若過去曾經有外傷，推拿師在不知情的狀況下，不小心過度按壓到受傷處，恐會增加頸部壓力，嚴重者因此癱瘓。

患者 失眠 頭痛

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