碳盤查3子法 本月預告

蔡英文總統四月宣布成立碳交易平台，環保署昨表示，六月將先預告溫室氣體自願減量草案，盡速增加碳權交易所中來自國內的碳權；而相關碳交易或拍賣等詳細辦法十一月底前預告，明訂交易對象、手續費及其他遵循事項。

氣候變遷署籌備處主任蔡玲儀說明，國內碳定價設計分為「二加一」項，其中二項為碳權交易所的國內、外減量額度，另一項則是環保署的媒合交易平台，用於環評增量抵換需求。

蔡玲儀說，環保署的媒合交易平台，碳權來源包含民眾汰舊換電動汽機車等，讓有環評需求的開發單位能取得穩定且價格合理的碳權；碳權交易所部分，國外碳權來源為現行國際間已發行、核可的碳權，但進到台灣時會再加一道審查程序，確保碳權品質。

國內碳權部分，蔡玲儀指出，目前已通過約九十二案，如鍋爐、led燈汰換等，估算可用的碳權約一千七百萬噸，但因九成恐為開發單位保存自用，能進入碳權交易所的量恐僅約百萬噸。

氣候變遷署籌備處副主任黃偉鳴說，本月底前將先預告溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法、溫室氣體增量抵換管理辦法、溫室氣體自願減量專案管理辦法。