松機接客喊卡／400輛多元計程車 怒圍交部

松山機場原今年四月一日擬試辦多元化計程車接機試辦計畫卻突然喊卡，四百多輛多元化計程車及計程車昨下午包圍交通部抗議，質疑是因交通部高官一場餐敘讓該試辦計畫被喊停，要求交通部徹查，否則將申請路權「紮營」交通部持續抗議卅天；交通部長王國材則說，是否開放不是用抗爭就能解決，後續會再討論。

根據現行規定，松山機場除排班計程車及租賃車可空車進入外，多元化計程車不能空車進松機接客，違者裁罰九千元，業者認為消費者透過Ａｐｐ叫車已成趨勢，因此提出為期半年的試辦計畫，於十八號出口對面位置接客，但卻突然夭折。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾表示，日前召開協調會時，某租賃工會理事長宣稱與交通部次長吃飯，要求開放要審慎，而該飯局後，試辦計畫就遭交通部次長批示暫緩實施。

工會提出三大訴求，包含恢復松機多元化計程車接機試辦計畫、針對小黃及多元化計程車網約車專法召開公聽會，訂製屬於網約車的規範，以及交通部與數位發展部進行跨部門合作，徹底解決白牌車違規問題。

王國材回應，台北航空站五月廿六日有跟各業者討論，當時各方反對聲音很大，現在還在討論，請多元計程車更理性溝通，也要尊重多元聲音。

交通部說，試辦計畫暫緩是因現行多元化計程車規定僅能接受預約載客，不符松機計程車營運方式規定，已請民航局持續溝通。