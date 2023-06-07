台鐵施工又出包 區間車撞軌道異物

台鐵又發生異物入侵，一輛三一三八次區間車昨上午九時四十四分自大林車站出發，行駛間撞及軌道金屬物，影響十四列車、延誤一八三分鐘，一八一○名旅客。台鐵局初步認定為工務單位施工後未落實完工檢查，致現場遺留施工托架；台鐵運安處表示，將召開審議會針對施工的嘉義工務段究責懲處。

台鐵軌道出現異物入侵時有所聞。今年五月一輛二七二次自強號清晨行經苗栗段撞擊瓦斯鋼瓶導致列車受損，事後發現當天恰巧因勞動節連假未實施徒步巡軌。時隔一個月，三一三八次區間車昨於大林車站出發，期間因煞車不及撞及軌道上異物，造成車輛受損。

台鐵局表示，三一三八次區間車於大林站西副正線出發號誌機附近撞及小鐵件，車上約一八○名旅客改搭另一班區間車，影響約廿三分鐘，斗南至大林間一度改以東線單線行車。經運安處調查，初步認定為工務單位施工後未落實完工檢查，將檢討究責。

台鐵局運安處指出，經查，嘉義工務段大林道班於昨凌晨十二時至清晨四時申請夜間工作，使用施工器具執行北端噴灑除草劑作業，施工器具利用轉向托架移至路線上，完成後轉向托架卻遺留在西副正線，導致列車撞上。

鐵道局表示，運安會已派員調查，後續將依鐵路法向台鐵局究責，並督導其改善檢查。