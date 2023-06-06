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新冠輕症達高峰 估日增2.8萬例

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

新冠疫情增溫，上周平均每日新增病例二四四例併發症（中重症），創下第四波疫情以來新高，推估每天染疫人數最多可能來到二點八萬人。疾管署發言人羅一鈞指出，與前一周相較，感染人數上升，預估六月，甚至到七月初都處於疫情高點，是否翻轉，需觀察未來兩周狀況。

新冠上周平均每日新增二四四例併發症病例，比前一周二○八例，上升了一成七。羅一鈞表示，與前一周相較，上周機構住民陽性率持平，兩者均為百分之一點七，推估輕症已達高峰；為了確保醫療量能不受影響，已請專家提出強制隔離條件，目前傾向限縮在「無法配合感控的特殊個案」，才會要求強制隔離治療，其餘併發症（中重症）案例無須強制隔離。

流感疫情同樣處於高峰，上周門急診類流感就診人次達七萬九二○五人次，較前一周上升百分之三點五，另增十八例流感併發重症、四例死亡，其中一例死亡個案為南部四歲男童，為今年最年幼案例。

疾管署防疫醫師林詠青提醒，幼兒流感個案併發腦炎比例高於成年人高，家長應提高警覺，如果孩子確診流感，務必注意神經系統併發症，是否出現嗜睡、意識模糊，若有異常，及早送醫。

至於腸病毒疫情，也處於高點，上周國內腸病毒門急診就診計一萬三○六五人次，和前一周差不多，預估高峰將過。羅一鈞表示，預計再觀察兩周，評估是否出現反轉跡象。

上周新增十八例本土猴痘個案，創下單周新高紀錄，累計確診一四六例病例。

類流感 疫情 隔離

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