協助企業碳盤查及減量規畫 環保署6月先預告3子法

夏日炎炎高溫，冷氣用電量不斷攀升，隨著夏季電費於6月起跑，許多人也擔心荷包會跟著大失血。對此，能源局便發文分享，其實冷氣遙控器藏有「神級」和「魔級」按鈕，前者按下去至少可省下6％的電，後者耗電量則會高出2倍...

2023-06-06 17:00