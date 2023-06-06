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協助企業碳盤查及減量規畫 環保署6月先預告3子法

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為協助企業碳盤查及溫室氣體減量規畫，環保署6月率先預告3子法。圖／聯合報系資料照
為協助企業碳盤查及溫室氣體減量規畫，環保署6月率先預告3子法。圖／聯合報系資料照

我國今年2月三讀通過氣候變遷因應法，環保署預計半年內優先提出12項子法，今天再宣布本月底前先預告3項子法，包含溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法、溫室氣體增量抵換管理辦法、溫室氣體自願減量專案管理辦法，協助企業進行碳排查及規畫溫室氣體減量措施。

環保署氣候署籌備處副主任黃偉鳴說明，6月底前先預告的3項子法均為溫室氣體減量的根本基礎，讓業者清楚了解碳盤查登錄規定，像是新增的排放源要抵減、既有排放源要如何增量抵換、如何實施自願減量專案等。

至於外界關切的碳費部分，會在8月預告碳費審議委員會草案並舉辦研商會，盼今年底完成所有法治、明年初碳費審議委員會成立並審議費率、明年下半年開徵碳費。

為了避免企業及民眾有「碳焦慮」，環保署今天宣布設立「減碳專線」及電子信箱，若企業或民眾想進一步了解減碳議題，如碳盤查、查驗、碳費徵收規畫，或是歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、碳匯、碳權、碳交易等，可撥打專線（02）2322-2050及電子信箱netzero@epa.gov.tw，有專人解答。

環保署 減碳 氣候變遷

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