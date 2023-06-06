妙齡女焦躁難入睡 失戀所致？原來是甲狀腺亢進作祟

一名33送女子去年失眠、難入睡，甚至出現心悸、焦躁不安等，以為失戀所致，一度求助身心科，但後來失戀感退去，心悸及失眠症狀卻不見改善，還常常感到飢餓，後來在健康檢查時發現是輕度甲狀腺機能亢進，而非自我情緒調節出現問題。

北投健康管理醫院主任醫師沈彥君說，甲狀腺機能亢進是內分泌暨新陳代謝門診中很常見的疾病，僅次於糖尿病，通常好發於20至40歲的女性，若有家族史發生機率也會比一般人高。

由於甲狀腺機能亢進的症狀多樣，除了大脖子和凸眼睛外，也可能出現失眠、緊張焦慮、流汗、食慾增加、體重增加或減輕、心悸、女性生理週期異常、排便頻率增加等。

沈彥君說，因為症狀多樣導致察覺不易，甚至是找錯方向就醫，只治療了部分症狀，變成只治標不治本。她表示，透過抽血檢查（三碘甲狀腺素T3、四碘甲狀腺素T4、甲狀腺促進激素TSH）及甲狀腺超音波檢查，可以快速檢查是否有甲狀腺機能異常狀況。