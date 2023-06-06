高齡者超過2成失智失能 連江縣「牛津學堂」助照顧者獲喘息

台灣2025年將邁入超高齡社會，偏鄉老化情況不可忽視，根據連江縣政府民政處去年2月底統計資料，南竿鄉65歲以上有1042人，其中失智、失能及輕度認知障礙人數推估有241人，約占南竿23%，需要政府及民間高度重視。天主教失智老人基金會自今年起，將社區服務觸角延伸到連江縣南竿鄉，承辦連江縣唯一失智據點「牛津學堂」，透過多元化課程活動，讓當地民眾對失智症有正確認知。

有感失智症照護是長期壓力，加上因失智症病程特殊性，面對家人健康退化時，常會失落與挫折，天主教失智老人基金會、連江縣衛福局、連江縣南竿鄉牛角社區發展協會、連江縣立醫院失智共同照護中心與馬祖南竿耶穌聖心堂攜手於昨日在牛津學堂辦理「關懷感恩照顧者支持課程」，帶領家屬認識情緒與壓力，並分享自我照顧的紓壓方法及帶領家屬演練，包含練習深呼吸、運用刮痧板簡易操作穴位按摩。

失智者陳先生（化名）在活動中，透過鼓勵表達對家人的感謝。失智者黃太太（化名）則表示，知道兩個女兒的很關心他，感情很親密，也對女兒非常驕傲與得意；失智者賴太太（化名）對於先生承擔家計外，還用心陪伴照顧，表達愛與感謝，透過課堂中學會的刮痧板，幫先生僵硬的肩膀按摩紓緩壓力，現場氣氛溫馨歡樂。

連江縣衛生福利局秘書池瑞萍表示，失智症為一種進行性腦部退化症候群，發病後餘年約有7到8年，有些甚至延長到15年，隨著病程發展，將出現認知功能障礙，包括記憶、語言、操作、判斷等層面，並伴隨出現遊走、混亂、情緒起伏等症狀，造成生活上的困難，對於照顧者產生身心及經濟重大負擔。

池瑞萍說，因應人口高齡化，社區照護資源逐步建構中，失智據點就是其一，因在失智症初期，認知課程、延緩失智活動、持續的社會參與活動安排等，與對失智者本人就極為有助益；在輕中度階段透過失智據點活動，也能減緩其精神行為症狀及自我照顧能力下降。

連江縣衛生福利局長照科督導伍素貞說，失智者的照顧品質固然重要，但家屬的生活品質與心理建設也需要被持續關心，鼓勵家屬多家運用長照科辦理的照顧技巧課程，除了學習照顧技巧，彼此照顧經驗也能互相交流。天主教失智老人基金會組長鄭又升、社工劉怡吟除根據現場家屬需求，提供照顧技巧建議，也呼籲照顧者應重視自己的健康。