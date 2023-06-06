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烘爐地即時影像登場！ 帶遊客望盡雙北萬家燈火

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
除了夜景，透過4K即時影像白天的雙北美景也是非常值得一看。
除了夜景，透過4K即時影像白天的雙北美景也是非常值得一看。

繼淡水漁人碼頭後，新北知名廟宇烘爐地南山福德宮也新增4K即時影像，並於即日起正式上線。新北觀旅局長楊宗珉表示，烘爐地4K即時影像即日起上線，方便全球旅客都能無時差的體驗全台最大土地公像，以及媲美北海道函館的百萬夜景。

觀旅局目前也正著手規畫在瑞芳九份架設第三支即時影像，將帶給全球旅客風華絕代的山城美景，

觀旅局指出，去年7月上架境內第一支4K即時影像「淡水漁人碼頭」後便深受好評，上線5個月吸引大量旅客觀看，其中外國旅客有4成來自日本、3成來自美國、3成來自香港以及巴西等國家，觀看次數達到65.4萬次，曝光次數更高達590萬次以上。

在第一支即時影像成功下，接續第二支即時影像的點位設定，挑中了位於中和區300公尺高的南勢角山，該處視野遼闊，能望盡雙北都會區，平時也是民眾近郊踏青的好去處，更是攝影愛好者捕捉美景的熱點。

民眾現在只要一支手機或一台電腦，就能24小時俯瞰台北盆地，眺望觀音山、大屯火山群、中和秘境白馬寺及安坑輕軌新地標安心橋等景色，開闊的視野還能看見台北101，透過即時影像，全球民眾就能將新北烘爐地的百萬夜景盡收眼底。

觀旅局說明，高解析度鏡頭長時間穩定提供絕美景色的即時影像，並同步搭配著放鬆愉悅的背景音樂，觀看影像的網友還能在YouTube直播頻道的聊天室內與各國旅客互動。

楊宗珉表示，除中和烘爐地之外，目前也正著手規畫在瑞芳九份架設第三支即時影像，將帶給全球旅客風華絕代的山城美景，民眾可訂閱「新北旅客New Taipei Tour」YouTube頻道，關注更多最新消息和即時影像直播。

有了4K即時影像烘爐地百萬夜景盡收眼底。圖／新北觀旅局提供
有了4K即時影像烘爐地百萬夜景盡收眼底。圖／新北觀旅局提供
在4K即時影像下夜晚南山福德宮莊嚴肅穆。圖／新北觀旅局提供
在4K即時影像下夜晚南山福德宮莊嚴肅穆。圖／新北觀旅局提供

新北 漁人碼頭

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