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多元計程車松機接客計畫喊卡引抗議 交通部：持續溝通

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
近300台多元計程車及一般計程車包圍交通部，抗議松機接機計畫喊卡，司機們舉牌抗議，要交通部給說法。記者曾原信／攝影
近300台多元計程車及一般計程車包圍交通部，抗議松機接機計畫喊卡，司機們舉牌抗議，要交通部給說法。記者曾原信／攝影

松山機場原研議4月1日試辦開放多元化計程車接機，但計畫臨時喊卡引發業者不滿，400多輛多元化計程車、小黃今天下午包圍交通部、行政院陳情。交通部表示，多元化計程車松山機場試辦計畫暫緩辦理，主因現行多元化計程車規定僅能接受預約載客，尚不符民用航空機場客運汽車管理辦法營運方式規定，已請民航局持續與相關業者溝通。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會、北市計程車駕駛員職業工會今號召400多輛小黃及多元化計程車包圍交通部抗議，除了要求開放多元化計程車接機，另也提出多項訴求。

針對訴求制定網約車管理辦法以保障駕駛權益，交通部指出，平台業者雖非屬公路法規範特許經營事業，但現行已有計程車客運服務業申請核准經營辦法規範車隊派遣營運管理事項，如遇有派遣爭議，主管機關將督導車隊會同協調處理。

至於訂立車隊派遣服務費上限，交通部表示，因車隊向駕駛人收取服務費涉及車隊所能提供服務內容，屬市場機制，先前多次邀集業界團體討論未有共識，但若涉及剝削司機或不公平競爭妨害公共利益，各主管機關將依規定查處。

另外，針對工會訴求掃蕩LINE違法白牌車社群，保障消費者群益。交通部指出，主管機關針對白牌車違規營運事項，均依據「未經核准經營計程車客運業轄管劃分原則」持續查處辦理，已請台灣連線股份有限公司（LINE）配合刪除白牌車違規營運投稿內容，或對違法社群進行停權或刪除。若民眾有檢舉相關具體事證，均將依規定查處及下架社群。

近300台多元計程車及一般計程車包圍交通部，抗議松機接機計畫喊卡。記者曾原信／攝影
近300台多元計程車及一般計程車包圍交通部，抗議松機接機計畫喊卡。記者曾原信／攝影

近300台多元計程車及一般計程車包圍交通部，抗議松機接機計畫喊卡。記者曾原信／攝影
近300台多元計程車及一般計程車包圍交通部，抗議松機接機計畫喊卡。記者曾原信／攝影

計程車 松山機場 交通部

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