記得帶傘！第3號颱風最快今晚生成 未來一周各地午後雷雨續炸

對流雲系發展旺盛，各地午後易有短延時強降雨，中央氣象局表示，明後天相對穩定，清晨中南部地區沿海有零星降雨，夜晚花東地區有局部短暫雨，未來一周各地午後都有雷陣雨發生機率，提醒民眾出門帶傘。溫度方面各地則為30至33度高溫，若沒下雨會較為悶熱。

氣象局預報員葉致均指出，明後天相對穩定，吹偏南風，花東地區夜晚有局部短暫雨，清晨中南部地區沿海有零星降雨，上半天天氣穩定，午後各地則有局部雷陣雨，以山區及近山區為主。周五北方鋒面接近，北部、東北部、南部及東南部有局部陣雨，其他地區也有午後雷陣雨，有較大雨勢發生機率。

葉致均表示，周六鋒面接近，各地都有局部短暫雨及雷雨，午後有較大雨勢。周日受低壓帶影響，迎風面中南部及東南部地區有局部短暫雨及雷雨，其他地區也有零星雨勢，午後也有較大雨。

他指出，未來一周受低壓帶影響，各地天氣不穩定，溫度方面仍維持30至33度高溫。另外，目前在菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓，最快今晚至明晨有機會發展第3號颱風，但路徑預計不會通過台灣，周五至周日東半部沿海地區要留意長浪。