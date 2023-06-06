聽新聞
test
0:00 / 0:00
記得帶傘！第3號颱風最快今晚生成 未來一周各地午後雷雨續炸
對流雲系發展旺盛，各地午後易有短延時強降雨，中央氣象局表示，明後天相對穩定，清晨中南部地區沿海有零星降雨，夜晚花東地區有局部短暫雨，未來一周各地午後都有雷陣雨發生機率，提醒民眾出門帶傘。溫度方面各地則為30至33度高溫，若沒下雨會較為悶熱。
氣象局預報員葉致均指出，明後天相對穩定，吹偏南風，花東地區夜晚有局部短暫雨，清晨中南部地區沿海有零星降雨，上半天天氣穩定，午後各地則有局部雷陣雨，以山區及近山區為主。周五北方鋒面接近，北部、東北部、南部及東南部有局部陣雨，其他地區也有午後雷陣雨，有較大雨勢發生機率。
葉致均表示，周六鋒面接近，各地都有局部短暫雨及雷雨，午後有較大雨勢。周日受低壓帶影響，迎風面中南部及東南部地區有局部短暫雨及雷雨，其他地區也有零星雨勢，午後也有較大雨。
他指出，未來一周受低壓帶影響，各地天氣不穩定，溫度方面仍維持30至33度高溫。另外，目前在菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓，最快今晚至明晨有機會發展第3號颱風，但路徑預計不會通過台灣，周五至周日東半部沿海地區要留意長浪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言