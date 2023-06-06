培訓失業青年技能 勞部續推青年就業旗艦

為協助29歲以下失業、待業青年提升就業技能，勞動部在COVID-19疫情期間推動「產業新尖兵計畫及學習獎勵金」、「青年就業旗艦計畫」等青年訓練措施，3年來累計7.5萬名青年受惠。勞動部今表示，這兩支計畫不受特別條例退場影響，7月起將持續精進辦理，培訓並引導青年投入國家重點產業。

其中，青年旗艦計畫提供給事業單位的訓練費有變，將改成針對提供月薪3萬4千元以上職缺的企業，訓練期間最長可達6個月，每訓練1人最高補助5萬4千元訓練費用，職缺月薪未達3萬4千元的企業，訓練期間最長為3個月，每訓練1人最高補助3萬6千元。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗說，COVID-19疫情於2020年初爆發，重創世界各國經濟及就業市場，勞動部為協助國內15到29歲青年就業遭遇的困難，該年6月推動應屆畢業青年就業措施，包括開辦「產業新尖兵計畫及學習獎勵金」，透過導入業界優質的課程，協助青年取得5+2創新產業的關鍵技術能力，參訓期間補助青年學費，還可按月領取學習獎勵金，試辦3年以來，截至今年5月底，共培訓3萬名青年，並且達7成就業率。

此外，勞動部也在疫情期間擴大辦理「青年就業旗艦計畫」延長訓練期間及補助額度，鼓勵企業先僱後訓，提供青年進入職場訓練學習的機會，並由勞動部補助訓練費用，截至今年5月底培訓並協助4.5萬名青年就業。

沈文麗說，因應疫後產業轉型升級需求，以及國內重點產業缺工現象，「產業新尖兵計畫及學習獎勵金」將持續辦理，維持每位青年最高補助10萬元學費，不過，由於過去退訓率7%，勞動部不鼓勵青年為了參訓而參訓，因此將改成在青年先自行負擔1萬元的訓練費，訓後90日內若成功就業，才可向勞動部拿回1萬元訓練費。此外，青年在訓練期間仍每月可領取8千元學習獎勵金，每人最高獎勵9.6萬元。

至於「青年就業旗艦計畫」，沈文麗說，勞動部經參考2022年初任人員月平均薪資水準，針對提供月薪3萬4千元以上職缺的企業，訓練期間最長可達6個月，每訓練1人最高補助5萬4千元訓練費用，而職缺月薪未達3萬4千元的企業，則訓練期間最長為3個月，每訓練1人最高補助3萬6千元，鼓勵企業釋出具發展性及技術縱深的職缺。

勞動部進一步表示，「產業新尖兵計畫及學習獎勵金」及「青年就業旗艦計畫」均已列入行政院核定的「投資青年就業方案第2期」進行推動，鼓勵有興趣投入新興重點產業的青年朋友把握機會，只要練好基本功、積極培養專業能力，未來即能成為引領產業創新進步的生力軍。